ManCity: Drei interessante Optionen für Silva

Bernardo Silva sorgt für großes Interesse in der Serie A. Laut Gianluca Di Marzio haben gleich drei italienische Klubs ein Auge auf den 31-Jährigen geworfen, dessen Vertrag bei Manchester City nach neun Jahren am Saisonende ausläuft. Neben Juventus Turin, das bereits mehrfach mit dem Portugiesen in Verbindung gebracht wurde, wollen demnach auch Como 1907 und die SSC Neapel ihren Hut in den Ring werfen.

Silva hat in den vergangenen Monaten mehrfach angedeutet, dass er die Skyblues im Sommer verlassen werde. Auch Vereine aus Saudi-Arabien und sein Ex-Klub Benfica Lissabon, vom dem er 2017 für 50 Millionen Euro nach Manchester gewechselt war, gelten als Optionen.