Hart & McCarthy wechseln zu Celtic

Celtic Glasgow ist ein Doppelschlag auf dem Transfermarkt gelungen. Wie der Klub mitteilt, wechseln Joe Hart (34) von Tottenham Hotspur und der vereinslose James McCarthy (30, zuletzt Crystal Palace) aus der englischen Premier League zum schottischen Vizemeister.

Hart unterzeichnet einen Dreijahresvertrag bei Celtic. Für den routinierten Torhüter erhält Tottenham kolportierte 1,2 Millionen Euro Ablöse. Irlands Nationalspieler McCarthy schließt sich seinem neuen Arbeitgeber für vier Jahre an und kommt ablösefrei. Sein Vertrag bei den Eagles war vor einem Monat ausgelaufen.

