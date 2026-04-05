„Ganz bewusst“: Goretzkas Wechsel-Entscheidung

Ein Wechsel schon im Januar war für Leon Goretzka trotz einiger namhafter Interessenten keine Option. „Im Winter habe ich ganz bewusst die Entscheidung getroffen, bis zum Sommer hier zu bleiben. Ich habe das Gefühl, dass in dieser Saison wirklich alles möglich ist“, erklärt der Mittelfeldspieler im Interview mit ‚fcbayern.com‘.

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Die Münchner können noch alle drei Titel gewinnen, Goretzka meint: „Die richtigen Spieler sind am richtigen Ort mit dem richtigen Trainer im richtigen Verein. Ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass wir dieses Jahr alles gewinnen können - obwohl ich weiß, wie schwierig das ist. Aber we will try.“ Wo der im Sommer ablösefreie Goretzka seine Karriere fortsetzen wird, ist noch offen. Interesse zeigen etliche Klubs aus Europa, darunter der FC Arsenal, der AC Mailand, Juventus Turin und Atlético Madrid.