Der 1. FC Köln beschäftigt sich trotz kritischer Stimmen nicht mit einer Trainerentlassung. Im Podcast ‚Dreierkette Köln‘ bestätigt Köln-Präsident Jörn Stobbe, dass Trainer René Wagner „noch langfristig FC-Trainer ist.“ Stobbe stärkt Wagner weiter den Rücken und begründet die Auswahl des Trainers: „Wir haben uns vor der Vertragsverlängerung mit René Kriterien zurechtgelegt und uns gefragt, was muss ein Trainer können. Und da legt er in allen Bereichen eine brutal hohe Punktzahl hin.“

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Der 38-Jährige spielte laut Stobbe auch eine wichtige Rolle bei der Verpflichtung von Mikey Moore (19) und dem Verbleib von Topspieler Said El Mala (20). Die Standardschwäche des FC ist dem Präsidenten allerdings ein Dorn im Auge: „Die Standards waren schon im Wintertrainingslager in Spanien ein Thema. Die anderen Mannschaften freuen sich ja mittlerweile schon auf Ecken gegen uns. Wir müssen endlich dahin kommen, dass wir Standards verteidigen und sie offensiv selber nutzen.“ In den ersten fünf Spielen der laufenden Saison kassierten die Kölner vier Treffer nach ruhendem Ball.