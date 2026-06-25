2. Bundesliga
Klubs schon einig: Cuisance verlässt die Hertha
Michaël Cuisance und Hertha BSC gehen getrennte Wege. Dem Mittelfeldspieler winkt Champions League-Fußball.
@Maxppp
Michaël Cuisance kehrt Hertha BSC recht plötzlich den Rücken. Nach Informationen von ‚Sky‘ herrscht Einigkeit sämtlicher Parteien über einen Wechsel zum französischen Erstligisten RC Lens. Fünf Millionen Euro Ablöse fließen für den Linksfuß nach Berlin.
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Mit Lens wird Cuisance in der kommenden Saison Champions League-Fußball spielen. Der Klub aus Nordfrankreich landete in der abgelaufenen Saison auf Platz zwei in der Ligue 1, nur Paris St. Germain war besser.
Treffen wird Cuisance in Lens auf Dino Toppmöller, der den Job von Erfolgstrainer Pierre Sage übernommen hat. Den Franzosen wiederum zieht es zum englischen Klub Crystal Palace.
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