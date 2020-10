Deadline 18 Uhr: Diese Bundesliga-Transfers stehen an

FC Bayern

Die Münchner werden noch dreimal auf dem Transfermarkt zuschlagen. Rechtsverteidiger Bouna Sarr (28) kommt vom Olympique Marseille, Flügelspieler Douglas Costa (30) kehrt von Juventus Turin zurück und der vereinslose Eric-Maxim Choupo-Moting (31, zuletzt PSG) soll als Backup-Stürmer fungieren. Für letztere Verpflichtung haben die Bayern noch länger Zeit.

Arminia Bielefeld

Arne Maier zieht es auf die Alm. Der zentrale Mittelfeldspieler soll für eine Saison von Hertha BSC ausgeliehen werden. Eine Kaufoption ist wohl nicht Teil des Deals, der 21-Jährige hofft auf den Durchbruch bei seinem Berliner Jugendklub.

TSG Hoffenheim

Sebastian Rudy wird ein drittes Mal bei der TSG Hoffenheim anheuern. Wie in der vergangenen Saison wird der 30-jährige Mittelfeldspieler erneut von Schalke 04 in den Kraichgau verliehen und verzichtet dabei auf knapp die Hälfte seines Gehalts. Die andere Hälfte zahlen weiter die Königsblauen.

Schalke 04

Mit dem Rudy-Abgang machen die Knappen Platz für den gesuchten Rechtsverteidiger. Kilian Ludewig wird von Red Bull Salzburg ausgeliehen. Die ursprünglich bis zum kommenden Jahr datierte Leihe des 20-jährigen Deutschen zum englischen Zweitligisten FC Barnsley wird entsprechend abgebrochen.

Werder Bremen

Der Nachfolger von Davy Klaassen ist gefunden. Marko Grujic (24) kommt auf Leihbasis vom FC Liverpool. Offen ist noch, ob die Zusammenarbeit auf ein oder zwei Jahre terminiert sein wird.

RB Leipzig

Der Sohn von Oranje-Legende Patrick Kluivert heuert in der Bundesliga an. Zur Stunde absolviert Justin Kluivert (21) den Medizincheck in Leipzig. Es winkt eine Leihe über ein Jahr inklusive Kaufverpflichtung.

Bayer Leverkusen

Die Personalie Milot Rashica (24) wird auch für die Bundesliga wieder heißer. Bayer und Wolfsburg haben Interesse, allerdings wird Werder nicht von seiner 20-Millionen-Forderung abweichen. Sollte einer der beiden deutschen Klubs noch zuschlagen wollen, ist bis 18 Uhr Zeit. Andernfalls geht es für Rashica wohl nach England.

Hertha BSC

Mit Mattéo Guendouzi (21) schnappt sich die Hertha einen hochgehandelten zentralen Mittelfeldspieler aus der Premier League. Der Franzose kommt auf Leihbasis vom FC Arsenal, allerdings ohne Kaufoption. Daneben wird Leihgabe Eduard Löwen (23) vom FC Augsburg zurückgerufen.

Auch in der Innenverteidigung bessert die Alte Dame nochmal nach: Der Nachfolger von Karim Rekik (25) heißt Omar Alderete (23), der vom FC Basel ausgeliehen wird. Schließlich könnte sogar noch Mario Götze (28) seinen Weg nach Berlin finden. Der Finaltorschütze von 2014 ist weiter Thema bei der Hertha.