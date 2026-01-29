Champions League: Die FT-Topelf des 8. Spieltags

Spieler des Spieltags: Anatoliy Trubin

Unfassbare Szenen ereigneten sich in den finalen Sekunden der Partie zwischen Benfica Lissabon und Real Madrid. Die Portugiesen benötigten beim Stand von 3:2 einen weiteren Treffer, um sich für die nächste Runde zu qualifizieren. Ausgerechnet Keeper Trubin erlöste die Fans im Estádio da Luz mit einem Kopfballtor nach einem Freistoß in der achten Minute der Nachspielzeit. Der Schiedsrichter pfiff sofort danach ab, der Jubel kannte keine Grenzen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die FT-Topelf

Wer war euer Spieler des 8. Spieltags in der Champions League? Anatoliy Trubin (Benfica) João Pedro (FC Chelsea) Kai Havertz (FC Arsenal) Malik Tillman (Bayer Leverkusen) Virgil Van Dijk (FC Liverpool) Lamine Yamal (FC Barcelona) Federico Dimarco (Inter) Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Die Ergebnisse im Überblick