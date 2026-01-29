Menü Suche
Kommentar
FT-Kurve UEFA Champions League

Champions League: Die FT-Topelf des 8. Spieltags

Am letzten Spieltag der Champions League-Ligaphase ging es heiß her. Vor allem Benfica sorgte beim 4:2 gegen Real Madrid für Schlagzeilen. Die deutschen Teams schnitten wechselhaft ab, nur ein Spieler aus der Bundesliga schafft es in die FT-Topelf.

von Dominik Schneider
1 min.
Kai Havertz & Anatoliy Trubin @Maxppp

Spieler des Spieltags: Anatoliy Trubin

Unfassbare Szenen ereigneten sich in den finalen Sekunden der Partie zwischen Benfica Lissabon und Real Madrid. Die Portugiesen benötigten beim Stand von 3:2 einen weiteren Treffer, um sich für die nächste Runde zu qualifizieren. Ausgerechnet Keeper Trubin erlöste die Fans im Estádio da Luz mit einem Kopfballtor nach einem Freistoß in der achten Minute der Nachspielzeit. Der Schiedsrichter pfiff sofort danach ab, der Jubel kannte keine Grenzen.

Unter der Anzeige geht's weiter
SL Benfica
Hang it in the Louvre.
Bei X ansehen

Die FT-Topelf

defaultAltAttribute
Wer war euer Spieler des 8. Spieltags in der Champions League?
- Ende in 1 Tag
Bild wird erstellt

Die Ergebnisse im Überblick

  • Ajax Amsterdam - Olympiakos 1:2
  • AS Monaco - Juventus Turin 0:0
  • Athletic Bilbao - Sporting 2:3
  • Atlético Madrid - Bodø/Glimt 1:2
  • Bayer 04 - FC Villarreal 3:0
  • Benfica Lissabon - Real Madrid 4:2
  • Borussia Dortmund - Inter 0:2
  • Eintracht Frankfurt - Tottenham 0:2
  • FC Arsenal - Kairat Almaty 3:2
  • FC Barcelona - FC Kopenhagen 4:1
  • FC Brügge - Olympique Marseille 3:0
  • FC Liverpool - Qarabag Agdam 6:0
  • Manchester City - Galatasaray 2:0
  • Pafos FC - Slavia Prag 4:1
  • PSG - Newcastle United 1:1
  • PSV Eindhoven - FC Bayern 1:2
  • SSC Neapel - FC Chelsea 2:3
  • Union Saint-Gilloise - Atalanta 1:0
veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

UEFA Champions League
Benfica
Anatoliy Trubin

Weitere Infos

UEFA Champions League UEFA Champions League
Benfica Logo Benfica Lissabon
Anatoliy Trubin Anatoliy Trubin
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert