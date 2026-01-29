Champions League: Die FT-Topelf des 8. Spieltags

Am letzten Spieltag der Champions League-Ligaphase ging es heiß her. Vor allem Benfica sorgte beim 4:2 gegen Real Madrid für Schlagzeilen. Die deutschen Teams schnitten wechselhaft ab, nur ein Spieler aus der Bundesliga schafft es in die FT-Topelf.
Spieler des Spieltags: Anatoliy Trubin
Unfassbare Szenen ereigneten sich in den finalen Sekunden der Partie zwischen Benfica Lissabon und Real Madrid. Die Portugiesen benötigten beim Stand von 3:2 einen weiteren Treffer, um sich für die nächste Runde zu qualifizieren. Ausgerechnet Keeper Trubin erlöste die Fans im Estádio da Luz mit einem Kopfballtor nach einem Freistoß in der achten Minute der Nachspielzeit. Der Schiedsrichter pfiff sofort danach ab, der Jubel kannte keine Grenzen.
Die FT-Topelf
Die Ergebnisse im Überblick
- Ajax Amsterdam - Olympiakos 1:2
- AS Monaco - Juventus Turin 0:0
- Athletic Bilbao - Sporting 2:3
- Atlético Madrid - Bodø/Glimt 1:2
- Bayer 04 - FC Villarreal 3:0
- Benfica Lissabon - Real Madrid 4:2
- Borussia Dortmund - Inter 0:2
- Eintracht Frankfurt - Tottenham 0:2
- FC Arsenal - Kairat Almaty 3:2
- FC Barcelona - FC Kopenhagen 4:1
- FC Brügge - Olympique Marseille 3:0
- FC Liverpool - Qarabag Agdam 6:0
- Manchester City - Galatasaray 2:0
- Pafos FC - Slavia Prag 4:1
- PSG - Newcastle United 1:1
- PSV Eindhoven - FC Bayern 1:2
- SSC Neapel - FC Chelsea 2:3
- Union Saint-Gilloise - Atalanta 1:0
