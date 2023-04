Bellinghams Zukunft: Chancen auf BVB-Verbleib gestiegen?

Real Madrid, Manchester City, Paris St. Germain – es sieht alles danach aus, als könne sich Jude Bellingham im Sommer seinen neuen Arbeitgeber aussuchen. Die europäischen Topklubs haben nahezu alle ihre Visitenkarte beim englischen Nationalspieler abgegeben. Dennoch erscheint ein Verbleib bei Borussia Dortmund nicht mehr ganz unrealistisch.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach Informationen der ‚Times‘ will der 19-jährige Mittelfeldregisseur seinen Abgang in Dortmund nicht um jeden Preis erzwingen. Bellingham habe klare Vorstellungen was seinen nächsten Arbeitgeber angeht. Zuletzt wurde schon berichtet, dass es ein Traditionsklub werden soll. Vereine, die als Scheich- oder Milliardärsklubs gelten, würde Bellingham ausschließen, hieß es.

Lese-Tipp

„Völlig normal“: Ricken reagiert auf Rijkhoff-Gerüchte

Wollen BVB und Bellingham dasselbe?

Ein weiteres Jahr im Dress der Schwarz-Gelben sei demnach nicht ausgeschlossen, so die ‚Times‘. Dem Bericht der englischen Tageszeitung will sich das Juwel der Dortmunder auch keinesfalls in seine Entscheidung hereinreden lassen. Selbst wenn ein wirtschaftlich potenter Klub die Konkurrenz überbietet, soll Bellingham nur an einem Wechsel zu einem Verein interessiert sein, der seinem Wunsch entspricht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hier liegt zumindest die Gefahr in der Luft, dass der BVB und Bellingham sich diesbezüglich nicht einigen können. Für die Borussia könnte sich die Situation ergeben, dass man in eine Zwickmühle gerät.

Lässt man Bellingham vielleicht zu seinem Klub gehen, der ein niedrigeres Angebot abgibt als andere Vereine? Oder geht man das Risiko ein, dass der Youngster ohne Vertragsverlängerung in die neue Saison geht? Im Sommer 2024 hätte Bellingham nur noch ein Jahr Restvertrag und würde mit Sicherheit noch weniger Ablöse einbringen.