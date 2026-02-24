BVB hofft auf Schlotterbeck und Can

Im entscheidenden Moment könnte sich bei Borussia Dortmund das Lazarett lichten. Wie der BVB offiziell bekanntgibt, konnten die bislang verletzten Nico Schlotterbeck und Emre Can das Abschlusstraining vor dem morgigen Champions League-Rückspiel gegen Atalanta Bergamo absolvieren.

Gleichbedeutend mit einem Einsatz in Bergamo ist dies aber noch nicht, ob Kapitän und Vizekapitän auflaufen können, „entscheidet sich kurzfristig“. Ein Einsatz im vorentscheidenden Topspiel am kommenden Samstag (18:30 Uhr) gegen den FC Bayern ist damit aber überaus wahrscheinlich.