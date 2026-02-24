Menü Suche
BVB hofft auf Schlotterbeck und Can

von Remo Schatz - Quelle: bvb.de
1 min.
Nico Schlotterbeck für den BVB im Einsatz @Maxppp
Atalanta BVB

Im entscheidenden Moment könnte sich bei Borussia Dortmund das Lazarett lichten. Wie der BVB offiziell bekanntgibt, konnten die bislang verletzten Nico Schlotterbeck und Emre Can das Abschlusstraining vor dem morgigen Champions League-Rückspiel gegen Atalanta Bergamo absolvieren.

Borussia Dortmund
👋 Nico Schlotterbeck und Emre Can stehen beim Abschlusstraining vor dem Auswärtsspiel gegen Bergamo mit auf dem Rasen! Ob die beiden für das Rückspiel in Italien im Kader stehen, entscheidet sich kurzfristig.
Gleichbedeutend mit einem Einsatz in Bergamo ist dies aber noch nicht, ob Kapitän und Vizekapitän auflaufen können, „entscheidet sich kurzfristig“. Ein Einsatz im vorentscheidenden Topspiel am kommenden Samstag (18:30 Uhr) gegen den FC Bayern ist damit aber überaus wahrscheinlich.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
