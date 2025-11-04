Menü Suche
Kommentar
Florenz entlässt Pioli

von Fabian Ley - Quelle: acffiorentina.com
Stefano Pioli weiß genau, wo es langgeht @Maxppp

Stefano Pioli ist nicht länger Cheftrainer des AC Florenz. Der toskanische Traditionsverein hat die Trennung vom 60-jährigen Übungsleiter offiziell bekanntgegeben. Die Entlassung hatte sich zuletzt bereits abgezeichnet, nachdem man nach der 0:1-Heimniederlage gegen den US Lecce sieglos mit nur vier Punkten auf den letzten Tabellenplatz der Serie A abgerutscht ist.

ACF Fiorentina
Stefano Pioli non è più l’allenatore della Fiorentina.

ACF Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile.

Comunicato ufficiale:
Damit endet Piolis zweite Amtszeit bei der Fiorentina vorzeitig. Der Italiener übernahm erst im Sommer, nachdem er La Viola bereits zwischen 2017 und 2019 trainiert hatte. Als mögliche Nachfolger sind Roberto D‘Aversa und Paolo Vanoli im Gespräch, auch Daniele De Rossi und Thiago Motta werden gehandelt. Interimsweise übernimmt der bisherige U20-Trainer Daniele Galloppa das Team des deutschen Nationalspielers Robin Gosens (31).

