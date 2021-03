Barça: Piqué erneut verletzt

Der FC Barcelona muss erneut auf Gerard Piqué verzichten. Wie die Katalanen offiziell vermelden, hat sich der spanische Innenverteidiger im gestrigen Spiel gegen den FC Sevilla (3:0) eine Bänderzerrung im rechten Knie zugezogen und fällt auf unbestimmte Zeit aus.

Der 34-Jährige fehlte Barça in dieser Saison bereits drei Monate aufgrund einer Kreuzbandverletzung. Erst vor rund zwei Wochen feierte Piqué sein Comeback in der Champions League gegen Paris St. Germain (1:4).

LATEST NEWS❗️ A medical evaluation and tests carried out this morning have shown that @3gerardpique has sprained the medial collateral ligament in his right knee. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/RjPjsLegBf