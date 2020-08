Medien: Milan einigt sich mit Rebic

Der AC Mailand scheint bei Ante Rebic (26) auf einem guten Weg zu sein. Wie Transfermarkt-Kenner Gianluca di Marzio meldet, haben die Rossoneri eine grundsätzliche Einigung mit dem Leihspieler von Eintracht Frankfurt über einen künftigen Festvertrag erzielt. Lediglich letzte Details stehen demnach noch aus, dann fehlt nur noch eine Übereinkunft mit der SGE.

Von der hieß es zuletzt, dass sie eine Ausweitung der Leihe auf drei Jahre anstelle eines permanenten Transfers anpeile. Dies muss allerdings nicht in Stein gemeißelt sein, zumal sich ein solches Modell auch auf André Silva (24) beschränken könnte, den Frankfurt im Gegenzug von Milan ausgeliehen hat. So oder so: Es werden noch einige Gespräche zwischen den Klubs stattfinden müssen.