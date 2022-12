Leeds: Klich vor Wechsel in die MLS

Mateusz Klich steht bei Leeds United vor dem Abschied. Wie ‚mlssoccer.com‘ berichtet, befindet sich der 32-jährige Pole in fortgeschrittenen Gesprächen mit DC United. Fix sei der Wechsel allerdings noch nicht.

„Es hat Gespräche gegeben, aber nichts ist konkret“, sagt Leeds-Trainer Jesse Marsch mit Blick auf einen möglichen Abgang von Klich. Der zentrale Mittelfeldspieler ist bei den Whites in der laufenden Saison weitestgehend außen vor und stand in elf Ligapartien kein einziges Mal in der Startelf. Beim MLS-Klub aus Washington DC würde Klich auf Wayne Rooney treffen, der bei United an der Seitenlinie steht.

