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Grünes Licht für El Mala

von Dominik Sandler - Quelle: fc
El Mala jubelt @Maxppp
Köln Bremen

Der 1. FC Köln kann gute Nachrichten von Said El Mala vermelden. Trainer René Wagner sagte auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den SV Werder Bremen am Sonntag (15:30 Uhr): „Said El Mala geht es gut, er konnte voll mittrainieren.“

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In der vergangenen Woche hatte sich der 19-Jährige beim 2:2 gegen Eintracht Frankfurt eine Sprunggelenksverletzung zugezogen. MRT-Untersuchungen hatten anschließend keine strukturelle Verletzung ergeben. Damit steht der Linksaußen den Kölnern im Kampf gegen den Abstieg gegen den SVW zur Verfügung.

veröffentlicht am
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