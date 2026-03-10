30 Millionen: Juve findet neuen Verteidiger

Djed Spence (25) könnte im Sommer nach Italien zurückkehren. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, beschäftigt sich Juventus Turin konkret mit dem Linksverteidiger. Da der gebürtige Londoner erst im vergangenen Sommer bis 2029 bei Tottenham Hotspur verlängerte, wird die Ablöse auf stolze 30 Millionen Euro taxiert.

Spence steht seit 2022 an der White Hart Lane unter Vertrag. In der Rückrunde der Saison 2023/24 war er schon einmal in der Serie A aktiv, damals als Leihspieler beim FC Genua. Eingefädelt hatte damals den Deal Marco Ottolini, der sich mittlerweile als Sportdirektor für Juve verantwortlich zeichnet.