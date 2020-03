RB: Mvogo fordert Klarheit

Yvon Mvogo will sich in den kommenden Wochen entscheiden, wie er seine Karriere ab dem Sommer fortsetzt. Wie die ‚Bild‘ berichtet, diskutiert der Ersatzkeeper derzeit mit seinem Berater Carlos Crespo über zwei mögliche Szenarien: Entweder sitzt er seinen bis 2021 datierten Vertrag auf der Auswechselbank von RB Leipzig aus oder er sucht sich im Sommer einen neuen Klub.

Mvogo hat immer wieder betont, dass er mit dem Reservistendasein in Leipzig nicht zufrieden ist. Bereits im vergangenen Sommer wollte der Schweizer die Völkerschlachtstadt verlassen, Julian Nagelsmann überzeugte ihn damals aber vom Gegenteil. Unter dem neuen Trainer kam der 25-Jährige bis dato jedoch nur zu fünf Einsätzen. „Klar, für ihn war es in den letzten Jahren keine einfache Situation“, zeigt Sportdirektor Markus Krösche Verständnis, „er ist ein sehr guter Torwart und hat einen Superjob gemacht, wenn er im Tor stand. Aber an Peter Gulacsi ist es eben schwer vorbeizukommen.“