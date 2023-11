BVB: Rückendeckung für Terzic

Edin Terzic muss bei Borussia Dortmund scheinbar nicht um seinen Job bangen. Wie ‚Sport1‘ berichtet, genießt der 41-Jährige die volle Unterstützung von Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. Seit Jürgen Klopp habe kein Trainer des BVB mehr Rückendeckung erhalten als Terzic.

Das liegt dem Fernsehsender zufolge daran, dass die Borussen auf der Trainerbank Kontinuität anstreben. Ebenjene ist seit dem Aus von Klopp definitiv verloren gegangen. Seit 2015 standen bei den Schwarz-Gelben Thomas Tuchel, Peter Bosz, Peter Stöger, Lucien Favre, Marco Rose und eben Terzic an der Seitenlinie.

Von all den genannten Trainern habe Terzic die besten Chancen, eine Krise unbeschadet zu überstehen. Eng würde es für den Ur-Borussen am ehesten, wenn die Qualifikation für die Champions League in Gefahr gerät.

Blick auf die Tabelle

Der amtierende Vizemeister liegt in der Bundesliga aktuell mit 21 Punkten auf dem fünften Platz, wäre momentan also nicht für die Königsklasse qualifiziert. Aber: RB Leipzig (23 Punkte) und der VfB Stuttgart (24 Punkte) befinden sich noch in Sichtweite.

In den kommenden Wochen trifft die Mannschaft von Terzic unter anderem auf Tabellenführer Bayer Leverkusen und die gerade genannten Leipziger. Partien, die sich unter Umständen als wegweisend für den weiteren Saisonverlauf erweisen könnten. Denn die TSG Hoffenheim (19 Punkte) und Eintracht Frankfurt (18 Punkte) sitzen dem BVB im Nacken und werden alles dafür tun, vorbeizuziehen.