VfB-Zukunft: Der Haken bei Nartey

„Er ist ein guter Fußballer und verfügt über ein Komplettpaket. Er ist auf unterschiedlichen Positionen einsetzbar. Niko bringt viel mit, und wir hoffen, dass wir weiterhin viel von ihm sehen“, hatte Sebastian Hoeneß Mitte Dezember über Nikolas Nartey gesagt. Hoeneß hält große Stücke auf seinen flexiblen Mittelfeldspieler.

Und dennoch will der VfB Stuttgart nicht um jeden Preis mit Nartey verlängern. Der ‚Zeitungsverlag Waiblingen‘ berichtet, dass die Schwaben dem 26-Jährigen eine Ausweitung um ein weiteres Jahr anbieten, während Nartey auf eine längere Laufzeit pocht. Die Gespräche laufen „vertrauensvoll“, es sei gut möglich, „dass sich die beiden Parteien auf einen Zweijahresvertrag einigen“.

Der Vertrag des Dänen läuft im kommenden Sommer aus. Nartey ist eine der Entdeckungen beim VfB in dieser Saison. Nach unzähligen, langwierigen Verletzungen ist der Linksfuß in dieser Saison fit und kommt schon auf 26 Pflichtspiele. Der VfB will aufgrund der Verletzungshistorie aber dennoch kein hohes Risiko in Form eines langfristigen Vertrags eingehen.