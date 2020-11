BVB: Rückkehrer Zagadou ohne Angst vor Konkurrenz

Dan-Axel Zagadou ist optimistisch, bald wieder ein wichtiger Spieler für Borussia Dortmund zu sein. „Ich glaube an mich, an meine Qualitäten. Ich bin geduldig und werde auf meine Chance warten“, kündigt der Innenverteidiger gegenüber den Ruhr Nachrichten an, „ich bin sicher, dass ich in dieser Mannschaft bald wieder eine wichtige Rolle spielen kann.“

Aufgrund einer Außenbandverletzung im Knie kam der 21-jährige Franzose in der laufenden Saison nicht zum Einsatz. Zagadou weiß, dass es ihm vor allem Hauptkonkurrent Manuel Akanji (25) nicht leicht machen wird: „Die Mannschaft macht das sehr gut momentan. Es ist generell nicht einfach, in einem so großen Klub in die Mannschaft zu kommen. Die Konkurrenz ist groß.“ Gut für den Linksfuß: In der BVB-Innenverteidigung ist nur der zuletzt überragende Mats Hummels (31) konkurrenzlos.