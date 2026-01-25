Menü Suche
Sylla-Ersatz: Schalke ist vorbereitet

von Julian Jasch
Frank Baumann ist Sportvorstand beim FC Schalke 04 @Maxppp

Frank Baumann lässt durchblicken, dass der FC Schalke auf den bevorstehenden Abgang von Moussa Sylla (26) zum New York City FC reagieren wird. Vor dem heutigen Zweitligaspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern sagte der Sportboss gegenüber ‚Sky‘: „Wir sind natürlich vorbereitet, dass wir einen Ersatz im Sturm holen.“

Unter der Woche haben die Knappen in Edin Dzeko (39) bereits prominente Sturm-Verstärkung an Land gezogen. Darüber hinaus befindet sich Ex-Kölner Dejan Ljubicic (28/Dinamo Zagreb) im Anflug auf Gelsenkirchen. Dabei soll es offenbar nicht bleiben, konkrete Namen sind zur Stunde allerdings nicht durchgesickert.

