Die Verletzungen von Ragnar Ache und Thijs Dallinga wiegen schwer beim 1. FC Köln. Die Ausfälle der Mittelstürmer sorgen dafür, dass Trainer René Wagner sein System anpassen muss. Gegen Eintracht Frankfurt (0:1) reichte das weder leistungs- noch ergebnistechnisch. Die sportliche Führung der Domstädter denkt deshalb über die Verpflichtung eines neuen Stürmers im Winter nach.

Unter der Anzeige geht's weiter

Als möglichen Kandidaten bringt die ‚Bild‘ jetzt Lukas Nmecha ins Spiel. Vor einigen Tagen gab es bereits Berichte aus England, die den 27-jährigen Angreifer von Leeds United mit einer möglichen Rückkehr in die Bundesliga in Verbindung brachten. Das deutsche Boulevardblatt stellt jetzt einen direkten Bezug zu den verletzungsgeplagten Kölnern her.

Aufgrund mangelnder Einsatzzeiten überlegt der siebenfache deutsche Nationalspieler, seinen im Sommer auslaufenden Vertrag in England möglicherweise nicht zu verlängern. Spuren führen wohl in die zweite englische Liga und zurück nach Deutschland. Ein potenzieller Wechsel zum FC im Januar könnte schon früher Klarheit schaffen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Große Investition notwendig?

Eine solche Verpflichtung wäre für die Kölner jedoch mit einem größeren finanziellen Aufwand verbunden. Bei Leeds kassiert Nmecha dem Vernehmen nach drei Millionen Euro Jahresgehalt plus Boni. In Köln würde er bei einem ähnlichen Salär umgehend zu den Spitzenverdienern um Luca Waldschmidt, Ellyes Skhiri und Ragnar Ache gehören.

Außerdem würden die Peacocks wohl ein halbes Jahr vor Vertragsende nicht auf eine kleine Ablösesumme verzichten wollen. Auch wenn Nmecha beim Premier League-Klub nicht zur ersten Garde gehört, kommt er regelmäßig zu Kurzeinsätzen. Am gestrigen Sonntag durfte er eine Viertelstunde gegen Manchester United (1:1) ran.