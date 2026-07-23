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La Liga

Barça verkündet bittere de Jong-Verletzung

von Julian Jasch
Frenkie de Jong zeigt seinen Schuh @Maxppp

Wie befürchtet, wird Frenkie de Jong dem FC Barcelona eine Weile nicht zur Verfügung stehen. Offiziellen Angaben des spanischen Meisters zufolge hat sich der 29-jährige Mittelfeldstratege einen Innenbandriss im rechten Knie zugezogen.

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Die Verletzung ereignete sich im WM-Sechzehntelfinale der Niederländer gegen Marokko (3:4 n.E.). Für die Katalanen ist der lange Ausfall, der zuletzt auf vier Monate geschätzt wurde, kaum zu kompensieren.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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