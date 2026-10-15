Ianis Stoica (23) steht angeblich vor einem Winter-Wechsel nach Deutschland. Das titelt zumindest das Nachrichtenportal ‚Fanatik.ro‘. Einige Bundesligisten seien an den Diensten des Offensivspielers interessiert, darunter allen voran der 1. FC Köln.

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Zudem soll der RSC Anderlecht die Angel ausgeworfen haben, vielmehr zeichne sich aber ab, dass der Senkrechtstarter von Estrela Amadora zeitnah in der Bundesrepublik seine Zelte aufschlägt.

Stoica startete mit vier Toren und zwei Vorlagen aus acht Partien in die neue Saison. Hatte der portugiesische Erstligist im Sommer noch eine Ablöse über 2,5 Millionen Euro für den Rechtsfuß aufgerufen, geht ‚Fanatik.ro‘ nun davon aus, dass knapp die dreifache Summe nötig ist, um den Transfer abzuwickeln.

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El Mala-Ersatz?

Mit der Verpflichtung des Rumänen könnten sich die Kölner auf einen potenziellen Abflug von Said El Mala (20) vorbereiten. Ob Stoica aber tatsächlich in der Domstadt anheuert, bleibt abzuwarten.