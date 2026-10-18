Der Rechtsverteidiger des SC Freiburg, Philipp Treu, zeigt sich begeistert von Bundestrainer Jürgen Klopp. Gegenüber der ‚Bild‘ sagt der 25-Jährige: „Man spricht immer von ihm als Menschenfänger. Das kann ich nur bestätigen. Er weiß, wie er mit Spielern umgehen muss, wie er ihnen Zuspruch gibt und wann jemand vielleicht eine Umarmung braucht. Gleichzeitig ist er taktisch sehr detailversessen und hat eine klare Philosophie.“ Während des Lehrgangs zeigte der Bundestrainer ein Video von seiner Station in Liverpool. Darin ging es um das Pressingverhalten seiner ehemaligen Mannschaft. „Das hat richtig Bock gemacht. Man wollte gefühlt sofort loslegen und dieses Pressing auf dem Platz umsetzen“, erinnert sich Treu.

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Klopp habe außerdem versucht, dem Neuling die Nervosität vor dessen Debüt zu nehmen: „Er hat einfach gesagt: „Hey Junge, hab Spaß, genieße es. Für mich ist es auch das erste Mal. Davon haben wir immer geträumt.“ Das hat mir geholfen. Als das Spiel lief, war es für mich dann tatsächlich ein normales Fußballspiel. Die Nervosität war gar nicht so groß.“ Treu war einer der Gewinner in der ersten Länderspielperiode unter dem neuen Bundestrainer und hat sich auf der Position des Rechtsverteidigers wohl vorerst einen Stammplatz im DFB-Team erkämpft.