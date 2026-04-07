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Dahoud verlässt Eintracht Frankfurt

Die Anzeichen für einen Abschied von Mahmoud Dahoud bei Eintracht Frankfurt haben sich zuletzt verdichtet. Nun herrscht endgültig Klarheit über die Zukunft des Mittelfeldspielers.

von Daniel del Federico - Quelle: eintracht.de
1 min.
Mo Dahoud gibt klare Anweisungen @Maxppp

Mahmoud Dahoud und Eintracht Frankfurt gehen ab dem kommenden Sommer getrennte Wege. Wie die SGE offiziell verkündet, wird der auslaufende Vertrag des 30-Jährigen im beidseitigen Einvernehmen nicht verlängert. Der zentrale Mittelfeldspieler verlässt die Hessen somit nach zwei Jahren ablösefrei.

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Abgang Mo Dahoud ℹ️

Nach zwei Jahren wird der Mittelfeldspieler Eintracht Frankfurt verlassen. Der im Sommer 2026 auslaufende Vertrag wird in beiderseitigem Einvernehmen nicht verlängert.

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Dahoud war 2024 ablösefrei von Brighton & Hove Albion in die Mainmetropole gewechselt und bestritt seitdem 35 Pflichtspiele für die Eintracht, in denen er drei Tore und drei Vorlagen beisteuerte. Unter Trainer Albert Riera war der Rechtsfuß zuletzt außen vor und saß in den vergangenen vier Bundesligapartien über die volle Distanz auf der Bank.

Sportdirektor Timmo Hardung äußert sich wie folgt zum Abschied: „Mo hat sich bei uns stets in den Dienst der Mannschaft gestellt und sich darüber hinaus immer professionell verhalten. Wir bedanken uns für seinen Einsatz in den vergangenen beiden Spielzeiten und wünschen ihm für seine sportliche und persönliche Zukunft alles Gute.“ Wohin es Dahoud im Anschluss an die Saison verschlägt, ist noch offen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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