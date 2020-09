Medien: Bayern nimmt Lemar ins Visier

„Wir lassen uns viele Optionen offen und sind im ständigen Austausch mit dem Trainerteam und schauen, was möglich ist“, gibt sich Sportvorstand Hasan Salihamidzic gegenüber der ‚Sport Bild‘ nach wie vor gelassen. Eine dieser Optionen ist offenbar Thomas Lemar.

Laut dem Fachblatt haben die Bayern den französischen Weltmeister in Diensten von Atlético Madrid im Fokus. 2018 hatten die Colchoneros 70 Millionen Euro für Lemar an die AS Monaco überwiesen. Zurückzahlen konnte der 24-Jährige die Investition aber nicht einmal ansatzweise. Diego Simeones Geduld soll nun zu Ende sein und der Transferflop soll möglichst noch bis zum kommenden Montag die spanische Hauptstadt verlassen.

Lemar will in die Premier League

Die Krux ist, dass Bayern vor allem nach potenziellen Leihspielern sucht. Bereits bei Sergiño Dest wäre Brazzo eine Ausleihe am liebsten gewesen. Mit der Folge, dass der 19-jährige Rechtsverteidiger nun Ajax Amsterdam verlassen und sich dem FC Barcelona anschließen wird. Und auch bei Lemar hat dessen derzeitiger Arbeitgeber kein großes Interesse, ihn leihweise abzugeben.

Darüber hinaus träumt der polyvalente Offensivspieler von einem Engagement in der englischen Premier League. Wie FT bereits Anfang dieses Monats aus Frankreich erfuhr, handelte sich deshalb bereits der FC Porto einen Korb ein. Sollte allerdings nun der deutsche Triple-Sieger tatsächlich konkretes Interesse signalisieren, könnte sich die Meinung aber womöglich ändern.