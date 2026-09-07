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Bundesliga

Neuer-Rückkehr: Schalke öffnet die Tür

von Remo Schatz - Quelle: Bild
1 min.
Manuel Neuer kehrt in die Nationalelf zurück @Maxppp

Frank Baumann will nicht ausschließen, dass Manuel Neuer (40) im Anschluss an seine aktive Karriere für Schalke 04 aktiv sein wird. Auf die ‚Bild‘-Frage, ob er dem Keeper einen Job anbieten würde, erklärt der Sportvorstand: „Grundsätzlich finde ich es interessant, aufgrund der Qualifikation und der Leidenschaft ehemalige Spieler mit einzubinden. Deswegen antworte ich mit: ‚Stimmt’ – im Wissen, dass es nicht leicht wird, eine Lösung zu finden.“

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Neuer ist in Gelsenkirchen geboren und wurde in der Knappenschmiede ausgebildet, entschied sich aber 2011 für den Schritt zum FC Bayern. Eine Entscheidung, für die er von den Fans auch 15 Jahre später noch kritisiert wird. Dennoch unterstreicht Baumann: „Es gab jetzt noch keinen Austausch in diese Richtung, aber ausschließen würde ich es definitiv nicht.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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