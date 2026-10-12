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Bundesliga

RB: Handlungsdruck bei drei Leistungsträgern

von Dominik Sandler - Quelle: Sky
1 min.
David Raum im RB-Trikot @Maxppp

Bei RB Leipzig laufen im kommenden Sommer die Verträge von David Raum (28), Willi Orban (33) und Ridle Baku (28) aus. Laut ‚Sky‘ ist bei Kapitän Raum die Zukunft nach einem ersten Austausch zwischen den Parteien genauso offen wie bei Innenverteidiger Orban. Bei Baku greife bereits nach wenigen Spielen eine Option zur Verlängerung bis 2028.

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Dem Bezahlsender zufolge könnte der Rechtsverteidiger darüber hinaus aber dennoch ein neues Arbeitspapier unterschreiben. Raum liebäugelt schon länger mit der Premier League, kann sich aber auch einen Verbleib in Sachsen gut vorstellen. Bei Orban ist eine Verlängerung wohl auch vom Saisonverlauf abhängig.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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