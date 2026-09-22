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FT-Kurve Bundesliga

Klare Transfer-Empfehlung an Bayern

von Martin Schmitz
Luis Díaz im Trikot des FC Bayern München @Maxppp

Der FC Bayern München sollte im Winter auf dem linken Flügel noch einmal nachlegen. Der Ansicht sind zumindest die FT-User aufgrund des schwachen Saisonstarts von Luis Díaz (29). 65 Prozent der 1258 Teilnehmer sind der Meinung, dass der Rekordmeister einen Ersatz für den kolumbianischen Nationalspieler verpflichten sollte.

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Sollte der FC Bayern im Winter noch einen Díaz-Ersatz holen?
- Beendet
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Díaz konnte in der bisherigen Spielzeit nicht an seine starken Leistungen aus seinem Debütjahr anknüpfen. In sieben Pflichtspielen gelang dem Rechtsfuß bisher nur ein Scorerpunkt. Nach dem Abgang von Arijon Ibrahimovic (20/FC Augsburg) fehlt im Kader der Münchner eine positionsgetreue Alternative. Zuletzt hatte der flexible Ismael Saibari (25) ausgeholfen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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