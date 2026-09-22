Der FC Bayern München sollte im Winter auf dem linken Flügel noch einmal nachlegen. Der Ansicht sind zumindest die FT-User aufgrund des schwachen Saisonstarts von Luis Díaz (29). 65 Prozent der 1258 Teilnehmer sind der Meinung, dass der Rekordmeister einen Ersatz für den kolumbianischen Nationalspieler verpflichten sollte.

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Sollte der FC Bayern im Winter noch einen Díaz-Ersatz holen? Ja, wäre vor allem für den Endspurt wichtig Nein, es gibt genug Alternativen, die Díaz entlasten können Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Díaz konnte in der bisherigen Spielzeit nicht an seine starken Leistungen aus seinem Debütjahr anknüpfen. In sieben Pflichtspielen gelang dem Rechtsfuß bisher nur ein Scorerpunkt. Nach dem Abgang von Arijon Ibrahimovic (20/FC Augsburg) fehlt im Kader der Münchner eine positionsgetreue Alternative. Zuletzt hatte der flexible Ismael Saibari (25) ausgeholfen.