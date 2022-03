Verletzter Wirtz glaubt an WM-Teilnahme

Florian Wirtz (18) hat eine Teilnahme an der Winter-Weltmeisterschaft in Katar nach seinem am Sonntag erlittenen Kreuzbandriss noch nicht abgehakt. Vater und Berater Hans Wirtz äußert sich auf Nachfrage in der ‚Bild‘: „Natürlich spielt das Thema in seinem Kopf eine Rolle. Es war auch eine schöne Geste vom Bundestrainer, dass er Florian angerufen hat. Jetzt ist der Weg das Ziel. Die Reha steht absolut im Vordergrund.“

Nach dem U21-Europameistertitel debütierte Wirtz im September für die deutsche A-Nationalmannschaft, drei weitere Einsätze folgten. Seine schwere Verletzung habe der Bayer-Profi „gefasster als ich“ aufgenommen, so Wirtz senior: „Bei mir wird die Schock-Starre noch ein paar Tage andauern. Ich habe die Szene nur im Stadion gesehen, ich konnte mir bislang die TV-Bilder nicht anschauen.“