Niko Kovac hat erläutert, warum Borussia Dortmund von einem Transfer des vereinslosen Jadon Sancho (26) absieht. „Wir hatten einen richtig guten Transfer-Sommer und sind sehr gut aufgestellt“, äußert sich der BVB-Trainer bei ‚Sky‘, „nach der Verletzung von Giannis Konstantelias mussten wir noch mal reagieren, aber wir haben richtig gut mit Ethan (Nwaneri, Anm. d. Red.) reagiert. Der Kader ist sowieso sehr groß, wir haben ungefähr 26 Feldspieler und viele junge Spieler. Von daher brauchen wir uns damit nicht zu beschäftigen.“

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Abgesehen von der Supercup-Niederlage gegen den FC Bayern ist der BVB makellos und mit fünf Pflichtspielsiegen in die neue Saison gestartet. Der von Kovac angesprochene Nwaneri stand seit seiner Ankunft bei allen drei möglichen Partien jeweils rund eine Stunde auf dem Platz (ein Assist). Sancho befindet sich unterdessen weiterhin auf Vereinssuche.