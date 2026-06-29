Neuer Klub für Ex-Bayer Hülsmann

Für Tom Ritzy Hülsmann steht der nächste Karriereschritt an. Das ehemalige Torhütertalent des FC Bayern verlässt den TSV Hartberg und wechselt nach Frankreich. Bei Zweitligist Stade Reims unterschreibt der 22-Jährige einen Fünfjahresvertrag. Dem Vernehmen nach fließen 2,5 bis drei Millionen Euro Ablöse.

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Le Stade de Reims est heureux d’annoncer l’arrivée de Tom Ritzy Hülsmann, élu meilleur gardien de première division autrichienne la saison dernière 🧤 — Stade de Reims (@StadeDeReims) June 29, 2026

In der Champagne ersetzt Ritzy Hülsmann den abgewanderten Ewen Jaouen (20). Newcastle United verpflichtete den Youngster kürzlich, um das Torwartteam zu stärken. Einen ähnlichen Weg wünscht sich wahrscheinlich auch der 2,05 Meter große Trierer.