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Offiziell Bundesliga

Neuer Klub für Ex-Bayer Hülsmann

von Dominik Schneider
1 min.
Tom Hülsmann @Maxppp

Für Tom Ritzy Hülsmann steht der nächste Karriereschritt an. Das ehemalige Torhütertalent des FC Bayern verlässt den TSV Hartberg und wechselt nach Frankreich. Bei Zweitligist Stade Reims unterschreibt der 22-Jährige einen Fünfjahresvertrag. Dem Vernehmen nach fließen 2,5 bis drei Millionen Euro Ablöse.

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In der Champagne ersetzt Ritzy Hülsmann den abgewanderten Ewen Jaouen (20). Newcastle United verpflichtete den Youngster kürzlich, um das Torwartteam zu stärken. Einen ähnlichen Weg wünscht sich wahrscheinlich auch der 2,05 Meter große Trierer.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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