Werder-Neuzugang von sich selbst überrascht

Chuki hätte nicht gedacht, dass er so schnell ein wichtiger Teil der Mannschaft des SV Werder Bremen werden würde. „Da habe ich natürlich gedacht, dass ich mehr Zeit brauchen würde, um mich einzufinden“, zitiert die ‚DeichStube‘ aus einer Medienrunde mit dem spanischen Neuzugang, der erstmals im Ausland aktiv ist, „aber es ging sehr schnell, und ich bin sehr zufrieden, dass ich jetzt so viel spielen kann.“

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Der 22-jährige Mittelfeldspieler war im Sommer ablösefrei von Real Valladolid gekommen. Unter Trainer Daniel Thioune stand er seitdem bereits in sechs Pflichtspielen auf dem Feld. Auf seinen bis 2030 laufenden Vertrag angesprochen entgegnete Chuki, dass es sein Wunsch sei, „diesen Vertrag zu erfüllen. Ob das so kommt, lässt sich heute aber nur schwer mit Sicherheit sagen.“