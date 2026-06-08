Weicht ein BVB-Star für Asllani?

Borussia Dortmund bleibt an Fisnik Asllani (23) dran. Nach Informationen der ‚Bild‘ kam es kürzlich zu einem Austausch zwischen Schwarz-Gelb und dem Spielerumfeld. Der BVB habe dabei sein grundsätzliches Interesse bekräftigt, aber auch erklärt, dass Geduld gefragt sei.

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Erst wenn sich bei Serhou Guirassy (30) oder Karim Adeyemi (24) ein Abschied abzeichne, werde ein Asllani-Transfer wahrscheinlicher. Der Hoffenheim-Stürmer kann sich einen Wechsel nach Dortmund „sehr gut vorstellen“, schreibt die ‚Bild‘.

Asllani, an dem unter anderem auch RB Leipzig Interesse signalisiert, kann die TSG per Ausstiegsklausel verlassen. 30 Millionen Euro müssen Vereine zahlen, die in den vergangenen drei Jahren in der Champions League vertreten waren, für alle anderen beträgt der Preis 25 Millionen.