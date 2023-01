Berichte: Augsburg probiert es erneut bei Porto-Stürmer

Mit Florian Niederlechner verkündete am gestrigen Dienstag ein Stürmer seinen baldigen Abschied vom FC Augsburg. Einen neuen Torjäger haben die Fuggerstädter offenbar in Portugal ausfindig gemacht. Wie ‚Relevo‘ berichtet, hat der FCA zuletzt ein Angebot in Höhe von zehn Millionen Euro für Toni Martínez vom FC Porto abgegeben.

Die Verantwortlichen des portugiesischen Traditionsvereins haben dieses jedoch abgelehnt. Bei den Dragões sei man nicht gewillt, Martínez abzugeben, wie nun Augsburg erneut erfahren musste. Denn bereits im Sommer hatte der Bundesligist es beim 25-jährigen Spanier probiert, auch damals lehnte Porto ab.

Unzufriedener Spieler

Möglicherweise ist das letzte Wort in der Causa aber noch nicht gesprochen. Denn laut dem ‚Correio da Manhã‘ ist Martínez aktuell unzufrieden mit seiner Situation. Im Sommer habe Porto dem Stürmer einen Verbleib mit der Aussicht auf regelmäßige Einsatzzeit schmackhaft gemacht. Seitdem kommt er aber hauptsächlich als Joker zum Einsatz – zu wenig für den ambitionierten Torjäger.

Gut möglich also, dass sich im Laufe der Wintertransferperiode für den FCA doch noch eine Chance bei Martínez auftun könnte, wenngleich auch andere Klubs Interesse zeigen sollen. Namentlich nennt ‚Relevo‘ den FC Turin, Espanyol Barcelona, den AC Florenz und den FC Cádiz.

Martínez ist noch bis 2025 an Porto gebunden und steht seit 2020 bei den Portugiesen unter Vertrag. Insgesamt stand er 90 Mal für den Klub auf dem Platz und erzielte dabei 21 Tore.