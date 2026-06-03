Fujita vor Bundesliga-Wechsel?

In einer äußerst enttäuschenden Saison für den FC St. Pauli gab es nur wenige Lichtblicke. Einer davon hört auf den Namen Joel Chima Fujita. Der japanische Mittelfeldspieler konnte durchaus seine Bundesligatauglichkeit nachweisen. Vorerst geht es mit den Kiezkickern aber eine Liga nach unten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das ‚Hamburger Abendblatt‘ berichtet, dass der FC Augsburg Interesse am 24-Jährigen hat. Die Chancen auf eine Verpflichtung stehen aber nicht so gut, wie sich die Fuggerstädter das wohl wünschen. Dem Bericht zufolge liegen Fujita jedoch deutlich attraktivere Offerten vor. Bevor eine Wechselentscheidung getroffen wird, wollen sich der achtmalige Nationalspieler und seine Berater noch etwas Zeit lassen.

Der Achter träumt offenbar von einem Wechsel nach England. Da Fujita aber gerade erst Teil einer Abstiegsmannschaft war und auch nicht im Kader für die Weltmeisterschaft steht, stehen die Chancen nicht optimal, um seinen Traum Realität werden zu lassen. St. Pauli rechnet offenbar mit einer Ablöse im hohen einstelligen Millionenbereich.