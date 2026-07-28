XXL-Kaderumbau: Chelsea sortiert kräftig aus

Der FC Chelsea steht vor dem nächsten großen Kaderumbau. Mit Danny Welbeck (35) und Jordan Henderson (36) sollen zwei erfahrene Profis den Weg an die Stamford Bridge finden. Gleichzeitig wollen die Blues den üppig besetzten Kader verschlanken. Laut ‚The Athletic‘ gibt es bei mehreren Spielern bereits konkrete Pläne für den Transfersommer.

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Jackson oder Delap?

Nicolas Jackson (25) und Liam Delap (23) kämpfen in der Saisonvorbereitung um ihre Zukunft beim FC Chelsea. Nach dem Trainingslager dürfte einer der beiden Stürmer den Verein verlassen. Jackson wird unter anderem mit Aston Villa in Verbindung gebracht, die Blues sollen rund 76 Millionen Euro für den Senegalesen fordern. Bleibt abzuwarten, ob ein Verein bereit ist, so viel Geld für den Ex-Bayern-Spieler auf den Tisch zu legen.

Chalobah und Jörgensen vor dem Abschied

Bei Innenverteidiger Trevoh Chalobah (27) und Torhüter Filip Jörgensen (24) zeichnet sich ein Abschied ab. Über Chalobah verhandeln die Londoner mit Como 1907, das geforderte Gesamtpaket soll bei bis zu 41 Millionen Euro liegen. Eine Einigung zwischen den Vereinen gibt es allerdings noch nicht. Jörgensen steht derweil laut Fabrizio Romano kurz vor dem Wechsel zum Partnerklub Racing Straßburg, lediglich letzte Details zu den Gehaltsmodalitäten sind noch zu klären.

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Weitere Verkaufskandidaten

Für Marc Guiu (20), Axel Disasi (28) und Benoît Badiashile (25) könnte die Zeit an der Stamford Brige ebenfalls zu Ende gehen. Mittelstürmer Guiu soll den Verein per Leihe oder dauerhaft verlassen, Chelsea verlangt rund 29 Millionen Euro. Die Innenverteidiger Disasi und Badiashile dürfen ebenfalls gehen. Chelsea fordert für Disasi rund 29 Millionen Euro, für Badiashile sollen etwa 35 Millionen fällig werden.

Auch Leistungsträger nicht unverkäuflich

Flügelstürmer Pedro Neto (26), Mittelfeldspieler Enzo Fernández (25) sowie Rechtsverteidiger Malo Gusto (23) zählten in der vergangenen Saison zu den Leistungsträgern. Ihre Abgänge sind zwar eigentlich nicht geplant, laut ‚The Athletic‘ gelten die drei aber auch nicht als vollkommen unverkäuflich. Für Fernández sollen die Blues rund 140 Millionen Euro verlangen, Gusto dürfte den Verein erst ab etwa 87 Millionen verlassen. Für Neto wäre dem Bericht zufolge ebenfalls nur ein sehr hohes Angebot gesprächswürdig.