420 Millionen: Mbappé-Streit mit PSG eskaliert

Der Rechtsstreit zwischen Kylian Mbappé und seinem ehemaligen Arbeitgeber Paris St. Germain dauert inzwischen seit fast 1,5 Jahren an. Der Ursprung liegt in nicht gezahlten Monatsgehältern, nachdem der französische Stürmer seinen Wechsel zu Real Madrid bekanntgegeben hatte. Mbappé wirft PSG vor, ihm insgesamt 55 Millionen Euro an Gehältern und Prämien vorenthalten zu haben.

Der Verein wehrt sich seither gegen die Vorwürfe, der Streit ist also noch lange nicht beendet. Im Gegenteil: In der heutigen Anhörung vor dem Arbeitsgericht wurde eine neue Eskalationsstufe erreicht. Wie ‚Le Parisien‘ berichtet, hat der 26-Jährige seine Forderung auf satte 240 Millionen Euro erhöht. Demzufolge soll die Summe eine Entschädigung „für die nach seinem Wechsel im Sommer 2024 entstandenen Schäden“ sein.

Doch auch der Hauptstadtklub wartet mit einer irren Forderung auf. Satte 180 Millionen Euro verlangt der Champions League-Sieger dem Bericht zufolge von Mbappé. Die Forderung begründen die Pariser darin, dass der Spieler gelogen habe, indem er das Versprechen, den Verein nicht ablösefrei zu verlassen, nicht hielt.

Lösung nicht in Sicht

Wer letztendlich als Sieger aus dem Konflikt herausgeht, ist noch nicht abzusehen. Klar ist nur: Da die Forderungen immer größer werden, spitzt sich der Konflikt weiter zu. Es entsteht der Eindruck, dass der Rechtsstreit jetzt erst in die heikelste Phase eintritt.