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Weltmeisterschaft

Aufstellung: Rätsel um de Jong gelöst

von Dominik Schneider
1 min.
Frenkie de Jong schaut niedergeschlagen aus @Maxppp
Niederlande 5-1 Schweden

Das Rätsel um den Einsatz von Frenkie de Jong für die Niederlande gegen Schweden ist mit der Veröffentlichung der Aufstellung gelöst. Der Spielmacher des FC Barcelona steht zur Verfügung und ist bereit, um zu starten. Bondscoach Ronald Koemen hatte gestern noch offen gelassen, ob es für den 29-Jährigen reichen wird.

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Im Training prallte de Jong mit Quentin Timber zusammen. Der Verteidiger des FC Arsenal muss nach dem Unfall während der Übungseinheit aufgrund einer Gehirnerschütterung passen. De Jong hatte es offenbar nicht so schlimm erwischt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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