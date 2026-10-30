Mission Triple: Sechs Spieler auf Flicks Barça-Liste

In den ersten zwei Saisons unter Coach Hansi Flick spielte der FC Barcelona einen mitreißenden Offensivfußball, der dem Klub zwei Meisterschaften und einen Pokalsieg einbrachte. In diesem Jahr schrammten die Katalanen nur knapp an einem neuen Startrekord in La Liga vorbei und unterstrichen damit klar ihre Optionen: In diesem Jahr soll alles gewonnen werden. Das Triple ist klar im Visier.

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Dass ausgerechnet Erzfeind Real Madrid (0:2) dem Flick-Team einen herben Dämpfer verpasste, soll Barcelona nicht ausbremsen. Doch das Spiel und die aktuelle Verletzungslage haben den Barça-Bossen vor Augen geführt, dass der Kader noch etwas Arbeit nötig hat. Mehrere potenzielle Transfers werden vorbereitet.

Dem Vernehmen nach plant der Klub im Wintertransferfenster eine große Investition in die Defensive zu tätigen. Grund dafür sind auch mehrere Verletzungen in der Abwehrkette, die wegen der geringen Kaderbreite aktuell nur schwer aufgefangen werden können. Ein Name, der in den vergangenen Tagen regelmäßig genannt wird, ist Finn Jeltsch.

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Der Innenverteidiger des VfB Stuttgart steht weit oben auf der Wunschliste von Flick, der besonders die Spielintelligenz und gute Technik des 20-Jährigen schätzt. Es gilt als offenes Geheimnis, dass die Zukunft von Jeltsch bei einem Topklub liegt, unklar ist jedoch, ob der VfB seinen Youngster (Vertrag bis 2030) schon im Winter ziehen lässt.

Gewinnt Hansi Flick mit dem FC Barcelona in dieser Saison die Champions League? Ja, dieses Mal sind Trainer und Mannschaft soweit Nein, aber sie scheitern nur knapp Nein, andere Teams sind deutlich besser Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Pedro Porro (27/Tottenham Hotspur) steht besonders bei Klubpräsident Joan Laporta hoch im Kurs. Bereits im vergangenen Sommer sollte der spanische Weltmeister kommen. Im Winter oder spätestens im kommenden Sommer soll der Wechsel eingetütet werden. Um sich den Rechtsfuß (Vertrag bis 2031) leisten zu können, werden jedoch Transfereinnahmen nötig sein. Jules Koundé (27) gilt als Kandidat.

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Auch in der Offensive werden mehrere Namen gehandelt. Hier geht es offenbar vor allem um das Ausnutzen guter Gelegenheiten, falls sie sich ergeben sollten. Das gilt vor allem für Estêvão (19), der beim FC Chelsea kaum zum Zug kommt und Lucas Bergvall (20), der bei Tottenham Hotspur nur wenig spielt.

Zudem werden Mittelstürmer Paris Brunner (20/AS Monaco) und Spielmacher Aleksey Batrakov (21/Galatasaray) gehandelt, die in der laufenden Saison jeweils ihren Durchbruch auch im Europapokal geschafft haben. In beiden Fällen scheint das Interesse jedoch eher perspektivischer Natur zu sein.