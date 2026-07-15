Fünf Millionen: TSG lässt Orban gehen

Die TSG Hoffenheim sucht einen Abnehmer für Gift Orban (23). Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, darf der Skandal-Stürmer „schon für einen Sockelbetrag von rund fünf Millionen“ Euro den Kraichgau verlassen. ‚Sky‘ bestätigt die Summe und berichtet weiter, dass die US Lecce aus Italien sowie der türkische Süper Lig-Klub Amed SK konkretes Interesse zeigen, die Gespräche laufen demnach bereits.

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Vor eineinhalb Jahre hatte die TSG noch neun Millionen Euro Ablöse an Olympique Lyon überwiesen. Orban lief in der vergangenen Saison für Hellas Verona auf, stieg mit den Venetiern aber in die zweite Liga ab. Insgesamt kam er auf zehn direkte Torbeteiligungen. Für Aufsehen sorgte der Stürmer vor allem abseits des Platzes, als er einem Fan ein Autogramm verwehrte und es in der Folge zu einer handfesten Rangelei kam.