Einigung: Prominenter Doppelschlag für Alonso

Beim FC Chelsea stehen zahlreiche Personalentscheidungen an. Fest steht derweil, dass sich der neue Chefcoach Xabi Alonso zeitnah über mehr Erfahrung in den eigenen Reihen freuen darf.

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Denn sowohl Jordan Henderson (36) als auch Danny Welbeck (35) befinden sich im Anflug auf die Stamford Bridge. Laut ‚The Athletic‘ sind die Londoner ganz dicht davor, eine Zusammenarbeit mit letztgenanntem Stürmer einzutüten.

Der 42-fache englische Nationalspieler habe einem Zweijahresvertrag schon zugestimmt und die Freigabe für den Medizincheck erhalten. Wie hoch die Ablöse ausfällt, die Chelsea ein Jahr vor Vertragsende an Brighton & Hove Albion zahlt, ist noch offen.

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Für Landsmann Henderson, der sich im Vergleich zu Welbeck sogar in Englands WM-Kader wiederfand, wird laut Fabrizio Romano keine Entschädigung fällig, obwohl er beim FC Brentford ein bis 2027 datiertes Arbeitspapier verfügt. Der zentrale Mittelfeldspieler habe den Blues ebenfalls zugesagt.