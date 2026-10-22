Der FC Schalke 04 muss auf Maximilian Wöber verzichten. Der Sommer-Neuzugang verletzte sich bei einer Trainingseinheit am Dienstag. Die Knappen berichten, dass der Oberschenkel betroffen ist. Eine genaue Diagnose ist nicht bekannt, auch die Ausfalldauer wird nicht beziffert.

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#S04-Update: Maximilian Wöber hat sich am Dienstag (20.10.) im Training eine Oberschenkelverletzung zugezogen. Er steht bis auf Weiteres nicht zur Verfügung. Gute Besserung, Maxi! 🍀 https://t.co/RcfbQ2VDBd — FC Schalke 04 (@s04) October 22, 2026

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Im Juli wechselte der 28-jährige Verteidiger von Leeds United zum Bundesliga-Aufsteiger. In allen sechs bisherigen Ligaspielen kam Wöber zum Einsatz, allerdings stand der Österreicher nur einmal in der Startelf von Trainer Miron Muslic.