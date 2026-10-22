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Bundesliga

Schalke-Neuzugang im Training verletzt

von Dominik Schneider - Quelle: s04.de
1 min.
Im Trikot des FC Schalke 04: Maximilian Wöber @Maxppp

Der FC Schalke 04 muss auf Maximilian Wöber verzichten. Der Sommer-Neuzugang verletzte sich bei einer Trainingseinheit am Dienstag. Die Knappen berichten, dass der Oberschenkel betroffen ist. Eine genaue Diagnose ist nicht bekannt, auch die Ausfalldauer wird nicht beziffert.

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Im Juli wechselte der 28-jährige Verteidiger von Leeds United zum Bundesliga-Aufsteiger. In allen sechs bisherigen Ligaspielen kam Wöber zum Einsatz, allerdings stand der Österreicher nur einmal in der Startelf von Trainer Miron Muslic.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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