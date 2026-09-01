RB Leipzig: Schneller Thomas-Abschied fix

Die Zeit von Ayodele Thomas bei RB Leipzig ist nach einem halben Jahr schon wieder zu Ende. Der Flügelstürmer, der erst Anfang Februar von der PSV Eindhoven zu den Sachsen gekommen war, wechselt zurück in seine niederländische Heimat zur NEC Nijmegen.

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Dort unterschreibt der 19-Jährige einen Vertrag bis 2030. RB erhält dem Vernehmen nach rund eine Million Euro Ablöse.