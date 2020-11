Profivertrag für PSG-Torwart

Paris St. Germain hat Denis Franchi mit einem Profivertrag ausgestattet. Wie der französische Hauptstadtklub mitteilt, bindet sich der 18-jährige Torhüter bis 2023 an den Verein.

Franchi war im Sommer 2019 aus seiner italienischen Heimat in die Pariser U19 gewechselt, für die er unter anderem bereits in der Youth League zum Einsatz kam. Auch am Training der Profis nahm der junge Keeper bereits teil.