Köln: Baumgart weiter außen vor

Steffen Baumgart steht dem 1. FC Köln weiterhin nicht zur Verfügung. Wie die Geißböcke offiziell mitteilen, fiel das neuerliche Testergebnis des 50-Jährigen am heutigen Dienstag positiv aus.

Ziel aus Sicht des Coaches sei es, im kommenden Bundesligaspiel am Freitag (20:30 Uhr) gegen RB Leipzig wieder an der Seitenlinie zu stehen. Beim 1:0-Sieg gegen den SC Freiburg am vergangenen Samstag hatte Baumgart aufgrund seiner Corona-Infektion gefehlt.