Eintracht-Zukunft für Ebimbe?

Junior Dina Ebimbe wird aller Voraussicht nach im Sommer trotz einer erfolgreichen Zeit bei Leihverein Stade Brest zu Eintracht Frankfurt zurückkehren. Angesprochen auf einen möglichen Verbleib in Frankreich verrät der 25-Jährige der ‚Sport Bild‘: „Ich weiß es nicht genau, gehe aber nicht davon aus. Ich werde wohl erst mal zurück nach Frankfurt gehen.“ In Brest blühte der Kameruner zuletzt sichtlich auf und erzielte in 26 Pflichtspielen fünf Treffer: „Zum Glück hat Brest an mich geglaubt und mich aufgebaut. Jetzt spiele ich jedes Spiel, sammle viele Minuten, schieße Tore und fühle mich gesund und fit. Ich bin so glücklich wie lange nicht mehr.“

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Dennoch steht sein Name laut jüngsten Berichten der ‚Bild‘ auf einer internen Streichliste der SGE, die ihre Leihspieler im Sommer zu Geld machen möchte. Ebimbe, dessen Vertrag am Main noch bis 2027 läuft, gibt sich trotz der Verkaufsgerüchte kämpferisch: „Das liegt nicht in meiner Macht. Wenn sie mir diese Chance unter dem neuen Trainer geben, werde ich sicher einhundert Prozent geben. Und wenn nicht, dann gebe ich trotzdem alles, um für einen anderen Klub in bester Verfassung zu sein.“ Vor allem an seiner Einstellung hat der Rechtsfuß gearbeitet und blickt heute mit Reue auf seine Zeit in Frankfurt zurück: „Ich wünschte, ich wäre früher so professionell gewesen wie jetzt. Ich komme als neue Person zurück.“