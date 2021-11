Barça: Xavi wünscht sich vier Neuzugänge

Am Dienstag trifft der FC Barcelona auf Dynamo Kiew. Gegen die Ukrainer geht es darum, die Chance auf das Achtelfinale der Champions League am Leben zu halten. Im Anschluss an die Partie will sich die Vereinsführung laut der ‚Mundo Deportivo‘ nach Katar aufmachen, um mit den Bossen von Al Sadd den Wechsel von Xavi auf die Trainerbank der Blaugrana auszuhandeln.

In Barcelona ist man überzeugt, dass der Ex-Profi den vakanten Posten übernehmen wird. Und Xavi soll auch schon Forderungen nach neuen Spielern gestellt haben. Wie ‚El Nacional‘ berichtet, wünscht sich der 41-Jährige unter anderem die ablösefreie Verpflichtung von Paul Pogba. Der Vertrag des 28-jährigen Mittelfeldspielers bei Manchester United läuft zum Saisonende aus.

Ebenfalls auf Xavis Wunschliste soll Erling Haaland (21) stehen. Der Torjäger darf Borussia Dortmund dem Vernehmen nach im nächsten Sommer verlassen, wenn eine gewisse Summe fließt. Diese soll zwischen 75 und 90 Millionen Euro liegen. Ein Investment, das Barça große Probleme bereiten dürfte.

Blick nach Leipzig

Entsprechend wirken Xavis angebliche Transferziele auf den ersten Blick wie Luftschlösser. Auch der offensive Mittelfeldspieler Dani Olmo (23) von RB Leipzig und Innenverteidiger Jules Koundé (22) vom FC Sevilla hätte der designierte neue Barça-Coach dem Bericht zufolge gerne in seinem Team.

Der FC Barcelona muss seine finanzielle Lage aber zunächst deutlich verbessern, ehe man an Spieler dieser Kragenweite denken kann. Zunächst einmal gilt es ohnehin, die Verpflichtung des neuen Cheftrainers unter Dach und Fach zu bringen.