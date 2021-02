Real: 150 Millionen aus Saudi-Arabien?

Real Madrid wird wohl in Kürze einen äußerst lukrativen Sponsoring-Deal an Land ziehen. Wie die ‚Times‘ erfahren hat, laufen „fortgeschrittene Gespräche“ mit Saudi Arabiens staatlichem Qiddiya-Projekt über eine Partnerschaft. Qiddiya ist ein 6,6 Milliarden schweres Unterhaltungsprojekt, das in der Nähe der Stadt Riad gebaut wird und zu Saudi-Arabiens Hauptstadt des Sports und der Unterhaltung werden soll.

Der Vertrag soll sich über zehn Jahre erstrecken. Insgesamt würde Real mit dem Deal rund 150 Millionen Euro verdienen. Im Gegenzug müssen die Madrilenen dem Bericht zufolge ihre Botschafter und mindestens vier Spieler dauerhaft als Bewerber des Projekts einsetzen. In der neu entstehenden Unterhaltungshauptstadt Saudi-Arabiens soll es außerdem künftig ein Real-Museum, einen Real-Unterhaltungsbereich und ein Merchandising-Geschäft des weißen Balletts geben, sollte der Deal offiziell werden.