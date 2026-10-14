Kimmichs SMS an Bischof

Bayern-Mittelfeldspieler Joshua Kimmich (31) trat bereits im Frühjahr 2025 mit Tom Bischof (21) in Kontakt. Laut der ‚Sport Bild‘ ließ sich Kimmich nach Verkündung des Wechsels zum FC Bayern München die Nummer von Bischof geben und bestärkte ihn in seiner Wechselentscheidung. Kimmich schrieb: „Ich habe diesen Schritt nie bereut - und Dir traue ich ihn auch zu.“

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Kimmich unterstützt Bischof weiterhin und erleichterte ihm den Einstieg beim Rekordmeister. Auch der 116-fache deutsche Nationalspieler war bei seinem Wechsel zu den Bayern im Jahr 2015 erst 20 Jahre alt. Zudem hatte Kimmich zuvor bisher für RB Leipzig nur in der zweiten und dritten Liga gespielt. In München absolvierte er in seiner ersten Saison 23 Bundesliga-Spiele und wurde mit der EM-Teilnahme 2016 belohnt. Einen ähnlichen Weg erhoffen sich die Bayern auch bei Bischof, der die Europameisterschaft 2028 fest im Blick hat.